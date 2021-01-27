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Bıçakla tehditle 2 bin 600 lira parası gasp edildi

27.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi kendisine bıçak çeken şahıs tarafından 2 bin 600 lira parası gasp edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi kendisine bıçak çeken şahıs tarafından 2 bin 600 lira parası gasp edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Nechad T.S.S.(27), bir kişinin kendisine bıçak çekip tehdit ederek 2 bin 600 lira parasını gasp ettiğini ileri sürerek polis şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırmada gasp olayını H.V. adlı yabancı uyruklu şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Firarda olan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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