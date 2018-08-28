Bıçakla üzerine yürüyen oğlundan korkup 2'nci kattan atladı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da maddi sıkıntı nedeniyle tartıştığı oğlunun, iddiaya göre, kendisini bıçakla tehdit etmesi üzerine korkan anne R.A., ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Yaralanan ve hastanede tedaviye alınan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, bugün saat 00.15 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev kadını R.A., maddi sıkıntılardan dolayı tartıştığı oğlu E.A.'ya (32) tokat attı. Tartışma büyürken E.A., mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağıyla annesinin üzerine yürüdü. Korku dolu anlar yaşayan R.A., ikinci kattaki evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan R.A.'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.A. ise evinin yakınlarında, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.'nın polisteki ifadesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle annesiyle tartıştığını, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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