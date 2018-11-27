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Bıçakla yaralama olayına karışan 6 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir kişinin bıçakla yaralanması olayına karışan 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bıçakla yaralama olayına karışan 6 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir kişinin bıçakla yaralanması olayına karışan 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen bir kişinin bıçakla yaralanması olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen M.İ.Y., E.K., İ.A. U.R.E., B.K. ve H.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bu silahlara ait 22 mermi ve fişek, 1 ekmek bıçağı ve 70 santim uzunluğunda kılıç ele geçirdi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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