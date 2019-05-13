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Bıçakla yaralama sanığı profesöre hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de gönül ilişkisi bulunan kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gönül ilişkisi bulunan kadını bıçakla yaradığı iddiasıyla yargılanan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Duygulu ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik raporu okuyarak dosyaya ekledi.

Savcı mütalaasında, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Duygulu, mağdur müşteki S.İ. ile gönül ilişkisi olduğunu, bu kişiye borç para verdiğini, olay günü de eşinden boşanmasını istemesi üzerine kendisinin de borç verdiği parayı talep ettiğini, aralarında çıkan kavgada S.İ'yi istemeden bıçakladığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Duygulu'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görev yapan Duygulu ile arkadaşı S.İ, 20 Nisan 2018'de, Zümrüt Mahallesi'nde bir otomobilde tartışmış, araçtan inen ikili arasında çıkan kavgada Duygulu, S.İ'yi bıçakla yaralamıştı.

S.İ. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan Duygulu, tutuklanmıştı.

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