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  4. Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç. (16) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayının şüphelisi Y.K.’yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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