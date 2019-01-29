Bıçakla yaralamaya 9 yıl 4 ay 10 gün hapis

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, mahkemece 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da E.A. (33) adlı bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan E.M. (30) isimli zanlı hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan E.M., mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi.
Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum