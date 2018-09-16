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Bıçakla yaralandı, yürüyerek gittiği hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bıçakla yaralanan Mehmet Şerefhan (35), yürüyerek gittiği özel hastanede yaşamını yitirdi.

Bıçakla yaralandı, yürüyerek gittiği hastanede öldü

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bıçakla yaralanan Mehmet Şerefhan (35), yürüyerek gittiği özel hastanede yaşamını yitirdi.
Gemlik'te dün gece saatlerinde Mehmet Şerefhan bıçakla yaralandı. Şerefhan, yürüyerek yakındaki bir özel hastanenin acil servisine gitti. Tedaviye alınan Mehmet Şerefhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Şerefhan'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Şerefhan'ı bıçakladığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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