HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bıçakladığı ağabeyine pişman olup kalp masajı yaptı ancak kurtaramadı

Bıçakladığı ağabeyine pişman olup kalp masajı yaptı ancak kurtaramadı

09.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan kardeş, daha sonra pişman olup ona kalp masajı yaptı ama kurtaramadı.

Samsun’da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan kardeş, daha sonra pişman olup ona kalp masajı yaptı ama kurtaramadı. Katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu. Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte alkol içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru’yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı. Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Cengiz Kuru’nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güngenyatak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzun, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Cengiz Kuru eve ayakkabı ile girince kardeşi Arslan Kuru ile aralarında tartışma çıkıyor. Ağabeyini bıçaklayan Arslan Kuru ölmemesi için ona kalp masajı yapıyor ancak kurtaramıyor" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradıKorkutan haber: Bir ile daha sıçradı
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları 8 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 8 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 108 milyon TL'yi aştı

Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Ülkü Uslu'nun makam odasındaki Atatürk portesinin üzerindeki perde olay oldu (Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir?)

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Devlet Tiyatroları başvuru formu 2021: Devlet Tiyatroları sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Devlet Tiyatroları 10 şehirde alım yapacak!

Mutant virüs Trabzon'da da görüldü: Koronavirüsten daha hızlı bulaşıyor

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.