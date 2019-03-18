HABER

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u (50) evinin önünde defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldüren Gürsel K.

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Selda Hatun TAN-Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u (50) evinin önünde defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldüren Gürsel K. (25) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Çapur'u alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü söyledi.
Olay, gece yarısı Karamürsel Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Başka bir yerden eve dönen yakınları, bedensel engelli Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısı önünde kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muktedir Çapur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın girişinde olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sokaklarda kuruyemiş satarak geçimini sağlayan Muktedir Çapur'un katil zanlısının izini süren polis, kısa sürede şüpheli olarak Gürsel K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Gürsel K. cinayeti itiraf etti. Şüpheli polise, Çapur'u, alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Polis, şüphelinin olay anında beraberinde bulunan arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdüBıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdüBıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdüBıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
Yangın çıkarmaktan tutuklanan güvenlik görevlisi: ÖngöremedimYangın çıkarmaktan tutuklanan güvenlik görevlisi: Öngöremedim
Gripin, 23 Mart’ta Trump Cadde’deGripin, 23 Mart’ta Trump Cadde’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.