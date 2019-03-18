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Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

GASP İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürsel K.'nin cinayeti gasp amacıyla işlediği ortaya çıktı.  'Uyuşturucu madde satmak' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden bir hafta önce izinli olarak çıktığı belirlenen Gürsel K.'nin, Muktedir Çapur'u öldürüp, 160 lira ve 6 paket sigarayı gasbettiği tespit edildi. Gürsel K.'nin, Çapur'u, boğazını kesmeden önce vücudunun 30 yerinden bıçakladığı belirlendi.

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)

GASP İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürsel K.'nin cinayeti gasp amacıyla işlediği ortaya çıktı.
'Uyuşturucu madde satmak' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden bir hafta önce izinli olarak çıktığı belirlenen Gürsel K.'nin, Muktedir Çapur'u öldürüp, 160 lira ve 6 paket sigarayı gasbettiği tespit edildi. Gürsel K.'nin, Çapur'u, boğazını kesmeden önce vücudunun 30 yerinden bıçakladığı belirlendi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)

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