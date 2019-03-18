HABER

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

160 LİRA VE 6 PAKET SİGARASINI ALMIŞ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldüren Gürsel K.'nın emniyette ifadesi alındı.

160 LİRA VE 6 PAKET SİGARASINI ALMIŞ
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldüren Gürsel K.'nın emniyette ifadesi alındı. Uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce izinli çıkan Gürsel K.'nın, Muktedir Çapur'un evine gittiği, Çapur'u vücuduna 30 kere bıçağı sapladığı, daha sonra da boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Muktedir Çapur'un üzerinde bulunan 160 TL'si ile 6 paket sigarasını gasp eden Gürsel K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Gazeteciler Sarıyer’de düzenlenen kampta stres attıGazeteciler Sarıyer’de düzenlenen kampta stres attı
Çanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle anıldıÇanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.