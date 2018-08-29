Bıçakladığı eşini balkondan atan kişi üç gündür aranıyor

Kahramankazan ilçesinde eşini bıçaklayarak balkondan attığı belirtilen Fatih E. hakkında, 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Bıçakladığı eşini balkondan attı" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Kahramankazan'da 25 Ağustos'ta, ayrı yaşadığı eşi Sevim E. ve çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra eşini balkondan atarak hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği ifade edilen Fatih E. hakkında, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı aktarıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilerek, 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.
Mağdur Sevim E'nin ve çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Çocuk Koruma Kanunu uyarınca koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınarak, bu kişilerin can güvenliklerinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.
Şüpheli Fatih E'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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