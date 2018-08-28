HABER

Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da iki grup arasında trafikte 'yol verme' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Yusuf Koçaker (28) hayatını kaybetti.

Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da iki grup arasında trafikte 'yol verme' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Yusuf Koçaker (28) hayatını kaybetti. Koçaker'i bıçaklayan sağlık personeli Mehmet S.'nin (22), daha sonra pişman olarak, Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptığı belirtildi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Karaman- Ereğli karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Koçaker ve Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık persenoli olarak çalışan Mehmet S. arasında trafikte yol verme yüzünden nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sekmen Koçaker kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu ağır olan Koçaker'e kalp masajı yaptı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan şüpheli Mehmet S. ise Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptı. Yusuf Koçaker daha sonra ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçaker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kavgada kendisi de hafif yaralanan Mehmet S., tedavisinin ardından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlarDoktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar
Önce boğalar sonra çevredekiler güreştiÖnce boğalar sonra çevredekiler güreşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.