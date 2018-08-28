Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da iki grup arasında trafikte 'yol verme' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Yusuf Koçaker (28) hayatını kaybetti. Koçaker'i bıçaklayan sağlık personeli Mehmet S.'nin (22), daha sonra pişman olarak, Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptığı belirtildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Karaman- Ereğli karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Koçaker ve Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık persenoli olarak çalışan Mehmet S. arasında trafikte yol verme yüzünden nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sekmen Koçaker kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu ağır olan Koçaker'e kalp masajı yaptı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan şüpheli Mehmet S. ise Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptı. Yusuf Koçaker daha sonra ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçaker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada kendisi de hafif yaralanan Mehmet S., tedavisinin ardından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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