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Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Karaman'da trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28), bıçaklayıp öldüren sağlık personeli Mehmet Sekmen (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Karaman'da trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28), bıçaklayıp öldüren sağlık personeli Mehmet Sekmen (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Sekmen'in jandarmada verdiği ifadesinde "Trafikte tartıştık, sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Nezarette bütün gece, onu kurtaramadığım için ağladım. Hastaneye gidene kadar müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi" dediği öğrenildi.

Adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülen Mehmet Sekmen'in ağlayarak jandarma arabasına binmesi dikkat çekti.

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