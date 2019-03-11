HABER

Bıçakladığı şahıs sokak ortasında silah vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 Şubat tarihinde iki kişi bıçaklayan şahıs bu kez sokak ortasında silahla vuruldu.

Bıçakladığı şahıs sokak ortasında silah vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 Şubat tarihinde iki kişi bıçaklayan şahıs bu kez sokak ortasında silahla vuruldu. Şahsı vuran kişi ise olayda bıçaklanıp yaralanan Fatih A. olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiler göre olay, Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. 4 Şubat tarihinde Halil G. ile yoldan geçen Fatih A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayın ardından Halil G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay ardından bu kez Fatih A. ile Halil G. silahla vurdu. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralan şahıs ile kendisini vuran Fatih A.’nın alkollü oldukları öğrenildi. Olayın ardından kaçan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bıçakladığı şahıs sokak ortasında silah vurdu

Bıçakladığı şahıs sokak ortasında silah vurdu

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Fatih’te otel yangını: 20 kişi dumandan etkilendiFatih’te otel yangını: 20 kişi dumandan etkilendi
Motosiklet yarışı ölümle bittiMotosiklet yarışı ölümle bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.