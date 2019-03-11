Bıçakladığı şahıs sokak ortasında silah vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 Şubat tarihinde iki kişi bıçaklayan şahıs bu kez sokak ortasında silahla vuruldu. Şahsı vuran kişi ise olayda bıçaklanıp yaralanan Fatih A. olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiler göre olay, Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. 4 Şubat tarihinde Halil G. ile yoldan geçen Fatih A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayın ardından Halil G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay ardından bu kez Fatih A. ile Halil G. silahla vurdu. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralan şahıs ile kendisini vuran Fatih A.’nın alkollü oldukları öğrenildi. Olayın ardından kaçan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



