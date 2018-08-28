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Bıçakladığı şahsı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 03:55 | Son Güncelleme

Kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli, yaraladığı şahsı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Karaman'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli, yaraladığı şahsı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Karaman - Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki gurup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker (22) ile Mehmet Sekmen(22) bıçaklarla bir birlerine saldırdı. Olayda Koçaker koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Koçaker'e kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Sekmen, kendi bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sekmen ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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