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Bıçakladıkları genci bagaja kapattılar, kaza yapınca bırakıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, kavga ettikleri genci bagaja koyan zanlılar, kaza yapınca aracı ve yaralıyı bırakıp kaçtı.

Bıçakladıkları genci bagaja kapattılar, kaza yapınca bırakıp kaçtılar

Bursa’nın İznik ilçesinde, kavga ettikleri genci bagaja koyan zanlılar, kaza yapınca aracı ve yaralıyı bırakıp kaçtı. Yaralı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay dün gece eski İznik Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Yalçın Dündar, H.A. ve Ö.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Münakaşa kavga dönüştü. Dündar, bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırganlar, yaralı genci bindikleri otomobilin bagajına koyarak Yenişehir’e hareket etti. Zanlılar, Yenişehir Havalimanı kavşağındaki refüje çarparak aracı terk etti. 16 UB 358 plakalı aracın kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaparken, bagajda Dündar’ı ağır yaralı halde buldu. Yalçın Dündar, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra firar eden Ö.K. ve H.A, Yenişehir polisi ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı. Yakalanan zanlıların sorguları sürüyor.

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