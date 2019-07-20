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Bıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL'daki dini nikâhlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisine kaçan ablası C.Y.'yi (25), Erzurum'da dağlık bir alanda bıçaklayarak ağır yaralayan, ardından pişman olup yardım isteyen Yusuf Y.

Bıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- İSTANBUL'daki dini nikâhlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisine kaçan ablası C.Y.'yi (25), Erzurum'da dağlık bir alanda bıçaklayarak ağır yaralayan, ardından pişman olup yardım isteyen Yusuf Y. (21), hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. C.Y., 'kasten yaralama' suçundan 13,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu kardeşinden şikâyetçi olmadı.
Olay, 23 Ocak 2019'da Erzurum'un Tortum ilçesindeki dağlık alanda meydana geldi. Batmanlı olan Yusuf Y., İstanbul'da yaşayan ablası C.Y.'nin dini nikâhlı eşinin yanından ayrılıp, Ardahan'daki eski sevgilisi B.D.'nin yanına kaçtığını öğrendi. Ardahan'a gelen Yusuf Y., ablası C.Y.'yi İstanbul'a geri götürmek için ikna etti. İki kardeş İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Yusuf Y., Tortum ilçesindeki akaryakıt istasyonunda mola veren otobüsten ablasını indirdi. 'Tepenin arkasında havalimanı var. İstanbul'a uçakla gideceğiz' diyerek ablasını bu alana götüren Yusuf Y., 'Namusumuzu lekeledin' diyerek C.Y.'yi bıçakladı. C.Y.'yi karın ve bel kısmından 3 bıçak darbesiyle yaralanan Yusuf Y., akan kanı görünce pişman oldu. Ablasını kurtarmak için tepeden aşağıya inen Yusuf Y. akaryakıt istasyonundaki kişilerden yardım istedi ve 112'yi aradı.
Akaryakıt istasyonundaki kişiler Yusuf Y. ile birlikte dağlık alana gitti. Gelen sağlık ekipleri o bölgeye çıkamayınca, 4x4 arazi aracıyla C.Y. aşağıya indirildi. Ağır yaralanan C.Y. hastaneye kaldırılırken, Yusuf Y. ise jandarmaya teslim oldu. Yusuf Y.'nin akaryakıt istasyonuna yardım istemek için geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarda, koşarak gelip markete giren Yusuf Y.'nin nefes nefese marketteki bir kadın ve erkekten yardım istediği görülüyor. Daha sonra kadın tarafından lokantaya götürülen Yusuf Y. buradaki kişilerle birlikte çıkıp, yine koşarak ablasını bıçakladığı bölgeye gidiyor.
Olayın ardından evli 1 çocuk babası Yusuf Y. tutuklanırken, C.Y. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.
'BENİ İSTANBUL'A GÖTÜRME, ÖLDÜRECEKSEN BURADA ÖLDÜR'
Yusuf Y. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan gönüllü vazgeçtiği için 'kasten yaralama' suçundan 8 yıldan 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hâkim karşısına çıkan Yusuf Y., ablasının daha önce bir kez daha evden kaçtığını söyledi. Yusuf Y., "Kendisini bulup getirdik. Bir daha böyle bir şeyin olmaması hususunda kendisini uyardık. Daha sonra tekrar Ardahan'a kaçtı. Oraya gittim ve kendisini buldum. Bana 'Beni İstanbul'a götürme, öldüreceksen burada öldür' şeklinde sözler söyledi. Karnını doyurdum ve bir gece birlikte otelde kaldık. Daha sonra ertesi gün otobüsle İstanbul'a doğru yola çıktık. Yolculuk esnasında bir gün önce söylediği yine kendisini öldürmemi istedi. Aynı zamanda hakaretlerde bulundu. Ben de kendisine bağırıp, çağırıp korkutmak amacıyla Tortum'da otobüsten indik ve dağa doğru kendisini çıkarttım. Orada da aynı şekilde 'sen beni öldüremezsin' dedi. Hakaretleri ve bu sözleri üzerine kendimi kaybederek bir iki kez bıçakla yaraladım. Öldürmek gibi bir düşüncem kesinlikle yoktu. Tek amacım korkutmaktı. Ablamı bıçakladıktan sonra kanları görünce paniğe kapıldım. Hemen 112'yi arayarak yardım istedim ve bulunduğumuz konumu gönderdim" diye konuştu.
'KARDEŞİM ÇOK İYİ BİR İNSAN'
Kardeşinden şikâyetçi olmayan C.Y. ise üzerinde bulunan para ve küpeyi Yusuf Y.'ye kendisinin verdiğini söyledi. Kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu ifade eden C.Y., "Birlikte dağa doğru çıktıktan sonra bana 'senin ne işin var burada?' dedi. Ben de kendisine 'beni öldür' diyerek taş attım. Bunun üzerine kendisi beni bıçakladı. Ancak bana, 'Biz Batmanlıyız. Ailemizi rezil ettin, seni öldüreceğim' demedi. Yardım istedi ve beni hastaneye götürdü. Kardeşim çok iyi biri insandır" dedi.
'AZAMİ İNDİRİM UYGULANMALI'
Mahkeme heyeti Yusuf Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Sanık Avukatı Ahmet Ozan Öztürk, müvekkili hakkında ilk önce 'kasten öldürmeye tam teşebbüsten' dava açıldığını anımsattı. Avukat Öztürk, "Müvekkilin etkin pişmanlık gösterdiği ve kendisinin de anında ambulans çağırması, hatta ilk müdahalenin kendisinin bulunması, elle bası yapıp kan kaybını önlemeye çalışmasının dikkate alınarak azami indirim oranlarının uygulanacağını umuyoruz" diye konuştu.

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Bıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadıBıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadıBıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadıBıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadı

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