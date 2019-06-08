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Bıçaklanan Arap atı ‘Mister’ sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde 6 ay önce bıçaklanmış halde bulunan ve İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından tedavisi yapılan Arap atı, Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirildi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde 6 ay önce bıçaklanmış halde bulunan ve İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından tedavisi yapılan Arap atı, Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirildi. 'Mister' adı verilen at, burada diğer hayvanlarla birlikte yaşayacak. Bornova'da geçen aralık ayında bir Arap atının farklı yerlerinden bıçaklanmış halde bulunduğu ihbarı üzerine Çiftlik Hayvanları Barınağı sahibi Sibel Çakır, sahiplenmek için harekete geçti. Ancak ata talip olan başkaları da çıkınca belediye yetkilileri atı tedavisi ve bakımı için geçici olarak İzmir Doğal Yaşam Parkı’na yerleştirildi. Burada tedavisi tamamlandıktan sonra, yetkililer Kemalpaşa’daki Çiftlik Hayvanları Barınağı’nı yerinde inceleyip uygun bulunca, atı Sibel Çakır’a teslim etti. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından ‘Mister’ adı verilen at, barınakta sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek. Arap atı ‘Mister’ın barınağa geliş hikayesini anlatan Çakır, "Olayı öğrendiğimizde gecenin geç bir saatiydi ve onu taşıyabilecek araç bulmamız zordu. Orada bulunan bir çiftlikten rica ederek, geçici olarak oraya yerleştirdik. Fakat atı sabah nakil edecekken, başkaları da ata talip olunca yetkilileri el koyarak İzmir Doğal Yaşam Parkı’na götürdü. Orada ‘Mister’ adı verilen atın bugüne kadar yaralarının ve egzamalarının tedavileri yapıldı. Sonuçta birkaç gün önce gelip çiftliğimizi uygunluk konusunda incelediler ve Mister’ı hayat boyu bize zimmetlediler. Mister artık gayet sağlıklı, bizimle birlikte yola devam edecek. Ufak tefek yaraları var, zaman içerisinde kabuk bağlayacak ve iyileşecek" dedi. ‘HAYVANLARIN REFAHINI SAĞLAYACAK YASA ARTIK ÇIKMALI’ Barınağında şimdiye kadar şiddet görmüş birçok yaralı hayvanı tedavi edip sahiplenen Çakır, özellikle para etmeyen hayvanlara karşı şiddettin arttığını söyleyerek, "Kedilere ve köpeklere karşı şiddet her zaman vardı fakat son bir yıldır atlara ve eşeklere inanılmaz bir şiddet söz konusu. Arabaların, traktörlerin arkasına bağlanıp sürüklenen atlar, eşekler, bıçaklananlar, darp edilenler, gözleri oyulanlar var. Etini satmak üzere kesim yapılırken yakalanan eşekler var. Artık bunlarla ilgili yasanın çıkması lazım. Hayvana işkence suçunun hapisten başka hafif bir cezası olmaması lazım. Bir yıl içeride kalsın bu insanlar, rehabilitasyona girsinler. Hayvana şiddetin sonu çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, daha sonra da yetişkin insanlara bunları yapacaklar. O yüzden yetkililere diyoruz ki; artık ceza yasasını çıkartın. Aklı başında hayvanseverlerle bir araya gelerek bu yasa tasarısını tekrar konuşun. Hayvanların refahını sağlayalım" diye konuştu.

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