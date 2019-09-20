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Bıçaklanan doktora 30 gün iş görmez raporu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bursa’da dişi uyuşmadığı gerekçesiyle 18 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan diş hekimi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Bursa’da dişi uyuşmadığı gerekçesiyle 18 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan diş hekimi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Dr. Hamdi Gören’e (45) 30 gün iş görmez raporu verildi.
Edinilen bilgiye göre, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre diş hekimi Hamdi Gören, dişini çektirmek için hastaneye gelen M.D.’ye, uyuşturmak için iğne yaptı. M.D., dişinin uyuşmadığını söyleyip sinirlenince doktor ile hasta arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Gören’i sol koltuk altından bıçakladı. Olayın ardından M.D., hastane güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Hamdi Gören ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.D.’in polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Diş hekimi Hamdi Gören, 2 gündür tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bu sabah saatlerinde taburcu edildi. Diş hekimi Gören’in, yaklaşık 30 gün iş görmez raporu aldığı için bir süre görev yapamayacağı öğrenildi.

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