Bıçaklanan doktora meslektaşlarından destek, şiddete tepki

Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu, “Sevgili meslektaşlarım dün çok acı bir olay yaşadık. Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde 31 yıllık meslektaşımız diş hekimi Hamdi Gören bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Bundan büyük üzüntü ve kaygı duyduk ve sağlık alanında şiddetin bu denli artmasından dolayı gerçekten öfkeliyiz. Şu an kendisinin sağlık durumu iyi şimdi ziyaret ettik. Ama tabi daha çok Hamdi bey kendisi 31 yıllık bir diş hekimi ama yeni mezun olan diş hekimlerin çalışma koşulları hakkında ciddi bir kaygı duyuyor. Çünkü yaşı ilerlediği için emekli olmayı bile düşünebilir. Bundan sonra ama mezun sayısı o kadar çok fazla ki yılda 5000 diş hekimi mezun oluyor bu koşullarda bu genç meslektaşlarımız nasıl çalışacak. Bugün bu şiddet olaylarını protesto etmek için bulunuyoruz. Kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Sağlık çalışanları bu kötü muameleyi hak etmiyor. Gerçekten kamudan meslektaşlarımız çok zor koşullar altında çalışıyor. Mevcut çalışma sistemi performansa dayalı ek ödeme sistemi hep sürekli günden güne artan hasta sayısıyla bizi karşı karşıya bırakıyor ve iyi hekimlik yapma olanağımız neredeyse kalmıyor. Tüm bunlara rağmen iyi hekimlik yapmak için çaba gösteriyoruz ama karşılığında ne yazık ki sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyoruz. Bütün meslektaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları saldırıya uğrayan hekim arkadaşımıza sahip çıkıyor" diye konuştu.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, “Gerçekten çok üzüldüğümüz bir olay için buradayız. Bursa Tabip Odası ve Bursalı hekimleri adına, öncelikle diş hekimleri camiasına ve bütün sağlık çalışanları camiasına geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten olayın bu kadar basit bir şekilde atlatılmış olması da oldukça şanslı bir durum. Sağlıkta yaşanan şiddet her gün tırmanıyor maalesef. Sağlık yöneticilerinin hiçbir şey yapmıyor olması bizi daha fazla tedirgin ediyor. Her gün, işimize gelirken ölüm tehlikesiyle çalışıyor olmak bizi gerçekten bu işi yapamaz noktasına getiriyor. Her gün bu tehditle, özellikle bütün sağlık birimlerinde, acillerde, polikliniklerde bu tehditlerle yüz yüze kalan arkadaşlarımız adına bir şeyler söylemek gerekirse gerçekten yapılacak olanları bekliyoruz” dedi.