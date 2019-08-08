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Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Antalya'da eşi tarafından bıçaklanan hamile kadının, kendisine gelir gelmez bebeğinin durumunu sorduğu öğrenildi

Antalya'da eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 10 haftalık hamile kadının, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Eşi M.Ç. tarafından bıçaklanan ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan 10 haftalık hamile Zehra Ç'nin, bıçak darbeleri nedeniyle karaciğerinde ve safra kesesinde zedelenme olduğu öğrenildi. Vücudundaki iç kanamalar duran Zehra Ç'nin, yoğun bakım ünitesinde kendine gelir gelmez bebeğinin sağlık durumunu sorduğu ifade edildi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

M.Ç'nin, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, 3 Ağustos'ta, aralarında "kıskançlık" meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 10 haftalık hamile eşi Zehra Ç'yi 9 yerinden bıçakladığı öne sürülmüştü. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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