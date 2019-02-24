HABER

Bıçaklanan Iraklı genç kız, aylardır yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

ÇORUM'da geçen Kasım ayında, Barış İ.

Bıçaklanan Iraklı genç kız, aylardır yaşam savaşı veriyor

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da geçen Kasım ayında, Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Irak uyruklu N.B. (17), yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, 3 Kasım'da, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu N.B., ile karşılaştı. Barış İ. ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen N.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Bu arada, saldırıya uğrayan N.B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ameliyatının ardından alındığı Yoğun Bakım Servisi'nde yaklaşık 4 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen genç kızın ailesi de bir an olsun hastaneden ayrılmayarak, kızlarının sağlığına kavuşması için dua ediyor. 2014 yılında iç savaştan kaçarak Suriye’den Çorum’a geldiklerini belirten N.B’nin yakınları, olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanan Iraklı genç kız, aylardır yaşam savaşı veriyor

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralıDenizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktıÜmraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.