HABER

Bıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde eski sevgilisi tarafından bıçaklanan N.K.

Bıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde eski sevgilisi tarafından bıçaklanan N.K. adlı kadını ölümden kurtaranlardan esnaf Aytekin Sarıkaya (50), "Gözümü kararttım, koşarak gittim. O kadının orada bağırmasına kimse dayanamaz" dedi. Esnaf Güven Çelik de (24) "Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok" dedi.
19 Ağustos'ta ilçe merkezinde meydana gelen olayda emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K.'yi takip etti. Cihan A., barışma teklifini kabul etmeyen N.K.'yi, ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde kaldırımda, 7 yaşındaki oğlu ve bir akrabasının gözü önünde bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yere düşen N.K.'yi bıçaklamaya devam eden Cihan A.'ya, çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu saldırgan, baygınlık geçirirken, hastanedeki tedavisinden sonra tutuklandı. Ağır yaralanan N.K. de hastanede gördüğü tedaviyle yaşama tutundu.
'KİM OLSA AYNISINI YAPARDI'
N.K.'yi ölümden kurtaranlardan esnaf Aytekin Sarıkaya, olay anını anlattı. Sarıkaya, "Dükkandan dışarıya çıktığımda bıçaklıyordu. Yoğun tartıştılar, bağırıştılar. Koşarak dükkana girdim, sopamı aldım gittim ve adamın kafasına vurdum. Vurduktan sonra benim yeğenim geldi, elimden sopayı aldı. O da vurduktan sonra adam uzandı. Uzandıktan sonra halk saldırdı, vurmaya başladılar. Başka birisi daha müdahale etmişti, o kolundan bıçaklandı. Direkt koşarak girdim, gözümü kararttım, benim yerimde kim olsa aynısını yapardı" dedi.
'O KADININ BAĞIRMASINA KİMSE DAYANAMAZ'
Sarıkaya, Kırıkkale'de eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un hastaneye götürülmeden önce görüntülerinin çekildiğini hatırlatarak, "O, oradakilerin pasifliği, düşünseler zaten bizim yaptığımızın aynısını onlar da yaparlardı. O kadının orada bağırmasına kimse dayanamaz. Daha erken müdahale edebilseydik belki öyle olmayacaktı. Biz vurduktan sonra herkes müdahale etti, sonrasında polis ve ambulans geldi" diye konuştu.
'GÖRÜNTÜYLE İŞİMİZ YOK'
Güven Çelik de koşa koşa gittiğini anlatarak, "Ben çektim adamı, o esnada biri müdahale etmiş, adam onun kolunu kesmiş. Kadının elinde poşet vardı, poşetin içinden küçük bebek elbiseleri çıktı. Orada görüntüye gerek yok, sonuçta bir can. Adamın içi parçalanıyor bu şekilde ayıracaksın, mecbur müdahale edeceksin ona. Etmeme gibi bir şansı yok insanın. Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yokBıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yokBıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yokBıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Bodrum'da marangozhanede yangınBodrum'da marangozhanede yangın
Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandıEşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.