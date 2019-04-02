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Bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 23 yaşındaki Suriyeli Mehmet Bekir, İsmail Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İsmail Ç. yanındaki bıçakla Mehmet Bekir’i yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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