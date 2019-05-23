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Bıçaklanan sokak köpeği, tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 'Sultan' isimli sokak köpeği, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bıçaklanan sokak köpeği, tedavi edildi

Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 'Sultan' isimli sokak köpeği, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Tarsus ilçesindeki Atatürk ve Gençlik Parkı’nın müdavimlerinden olan sokak köpeği Sultan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Yaralanan Sultan, güvenlik görevlisi Nebahat Şimşeker tarafından kanlar içinde bulundu. Tarsus Köpek Bakım Evi'ne götürülen köpeğin yaklaşık 10 santimlik yarasına dikiş atıldı. Tedavisinden sonra tekrar parka getirilen Sultan’ın oldukça tedirgin olduğu gözlendi.
Hayvanı yaralı bulan Nebahat Şimşeker, "Sabah vardiyaya geldiğimde Sultan yara bere içindeydi. Kanaması vardı, arkadaşları arayıp veteriner sordum, daha sonra köpek evine götürdüm. Kim yaptıysa yanına kalmasın. Bunlar insan değil. Bu parkta her zaman hayvanlar gelir, ama ilk defa böyle bir şey oldu" dedi.
Sultan’ın 5 yıldır parkın müdavimi olduğunu ifade eden Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Turabi Uçar ise, "Sultan yaklaşık 5 senedir her gün bizimle birlikte. Kendini bize çok sevdirdi. Başına ilk defa böyle bir olay geldi, biz çok üzüldük. Hayvanlara böyle eziyet edenlerin insanlıkla alakaları yok, bunlar insan olamazlar. Bu masum hayvanın ağzı yok dili yok. Sultanı eski haline getirmek için arkadaşımla beraber elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

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Bıçaklanan sokak köpeği, tedavi edildiBıçaklanan sokak köpeği, tedavi edildiBıçaklanan sokak köpeği, tedavi edildiBıçaklanan sokak köpeği, tedavi edildi

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