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Bıçaklanarak öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren arkeolog öğrencisi Sinan Sertel(32), memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Bıçaklanarak öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) - ANTALYA'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren arkeolog öğrencisi Sinan Sertel(32), memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz, arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Sinan Sertel’in cenazesi Antalya Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Emek Mahallesi Paşapınarı Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazına Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, kazı ekibi, akademisyenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 9 yaşındaki Mehmet Ege babasıyla birlikte geldiği cenaze namazında dayısı Sinan Sertel’in tuttuğu takım olan Galatasaray formasıyla saf tuttu. Sinan Sertel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında 5 yıl önce hayatını kaybeden babasının mezarı yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Bıçaklanarak öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıBıçaklanarak öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıBıçaklanarak öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıBıçaklanarak öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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