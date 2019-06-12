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Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

ÇORUM Kadın Meclisi üyeleri, Barış İ.

Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Kadın Meclisi üyeleri, Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Irak uyruklu Nada B.'nin (17), kentte oturan ailesini ziyaret ederek, taziyede bulundu.
Olay, 3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada B. ile karşılaştı. Barış İ. ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybedip Ramazan Bayramı'nda yaşamını yitirdi. Genç kız, kent merkezindeki Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KADIN MECLİS ÜYELERİNDEN AİLEYE TAZİYE
Çorum Kadın Meclisi üyeleri, saldırıda ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Iraklı Nada B.'nin kentte yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan Eylem Aka Kaya, üzgün olduklarını belirtti. Kaya, "Öncelikle aileye başsağlığı diliyoruz. Çok üzgünüz. Kadın Meclisi üyeleri olarak şu an tutuklu bulunan şüpheliye en ağır cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.
Ziyaretten ötürü Kadın Meclisi üyelerine teşekkür eden Iraklı aile de, savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de Çorum'a yerleştiklerini anlatarak, üzüntülü olduklarını ve şüpheli saldırgana en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi.
Öte yandan tutuklu saldırganın, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaretBıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaretBıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaretBıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret

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