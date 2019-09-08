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Bıçaklanarak öldürülen İTÜ mezunu genç son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülen İTÜ mezunu elektrik mühendisi 23 yaşındaki Halit Ayar, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçtiğimiz gece İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülen İTÜ mezunu elektrik mühendisi 23 yaşındaki Halit Ayar, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçtiğimiz gece İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayar’ın öldürülmesi ailesini, yakını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Ayar için Emirgan Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Namazın ardından cenaze aracına konulan Ayar, Emirgan Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlıkta yakınları gözyaşlarını tutamazken, ailesi ise taziyeleri kabul etti. Dua edilmesinin ardından Halit Ayar kabrine defnedildi.

"Öğrenciydi, bu sene mezun oldu, çok üzücü bir olay"
Olayla ilgili konuşan Muharrem Aygün, “Arkadaşlarını yolcu etmek için bir araya geliyorlar. O gün arkadaşlarında kalacağını söylüyor. Sonra bir bankta oturuyorlar, birileri gelmiş kendisinden para istemiş. Bunlar yok deyince çocuğa orada bıçakla saldırmışlar. Ölen bizim komşumuz, mahallemizin çocuğudur. Öğrenciydi, bu sene mezun oldu. 2 kişinin yakalandığını söylediler, çok üzücü bir olay. Güvenlik açısından daha ciddi bir şekilde yaklaşılması lazım” dedi.

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