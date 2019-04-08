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Bıçaklanarak öldürülen kadın öğretmen Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de evinde bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38), memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Bıçaklanarak öldürülen kadın öğretmen Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı 

KEBAN (Elazığ), (DHA)- MERSİN'de evinde bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38), memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Mersin'de özel okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı, dün merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Sabah uyandığında annesini kanlar içinde gören 6 yaşındaki kızı durumu komşularına bildirdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Eda Kaymaklı'nın cesedinin otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırdı.
Hastane morgunda otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardında Kaymaklı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Keban ilçesine gönderildi. Keban ilçesine bağlı Kopuzlu köyüne getirilen Kaymaklı'nın cenazesi ailesi, akrabaları ve köy sakinlerinin katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.
Eşinden 1 yıl önce ayrılan Eda Kaymaklı'nın cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı U.T.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanarak öldürülen kadın öğretmen Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

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