Bıçaklanarak öldürülen kadının eşi ve oğlu tutuklandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, İnayet Ç.'nin bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili eşi Mehmet ve oğlu Mervan Ç. (19), mahkemece tutuklandı.

Olay, Ergene'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mervan Ç. ile annesi İnayet Ç. arasında, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnayet Ç., bıçaklanırken, evden gelen sesler üzerine komşular, polis çağırdı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan İnayet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından İnayet Ç.'nin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan İnayet Ç.'nin eşi Mehmet Ç. ve oğlu Mervan Ç., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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