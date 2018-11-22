Bıçaklanarak öldürülen kişinin cesedi, boş arazide bulundu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen M.K.'nın cansız bedeni, boş bir araziye atıldı.

Olay, Yenikent Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi. Bıçaklanarak öldürülen M.K.'nın cansız bedeni, kişi ya da kişiler tarafından boş bir araziye atıldı. Yerde yatan kişiyi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.K.'nın cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

