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Bıçaklanarak öldürülen kişinin cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı

17.05.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gün önce bıçakla yaralama sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Mehmet Kızılkaya'nın (30) katil zanlısının, bıçaklı yaralama sonucu birlikte hastaneye getirilen arkadaşı Hakan Güleç'in olduğu belirlendi.

Bıçaklanarak öldürülen kişinin cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı

Olay, 13 Mayıs Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı Mevkisi 212 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, bıçakla yaralanma sonucu hastaneye getirildi.

Tedaviye alınan iki arkadaştan Kızılkaya doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirken, Güler'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polisin ifadesini aldığı Güler, birlikte alkol aldıktan sonra sokakta yürürken yanlarına gelen bir kişinin sıçaklı saldırısına uğradıklarını öne sürdü.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bölgede üçüncü bir kişinin varlığına ulaşamayan polis, tedavisinin ardından taburcu olan Güler'i yeniden sorguladı.

Güler'in bu kez ifadesinde birlikte alkol aldıkları Kızılkaya ile bıçaklı kavga ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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cinayet Manisa

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