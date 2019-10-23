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Bıçaklanarak öldürülen liseli Emre, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, parkta kavga ettiği liseli B.K.

Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Emre Aslıvar (16), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ve arkadaşı Ö.A. (16) ile iddiaya göre kız arkadaş meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI
Otopsi işlemi tamamlanan Emre Aslıvar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aslıvar için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Emre'nin okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Emre'nin ağabeyi Yasin Aslıvar gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Aslıvar'ı yakınları teselli etti. Gencin lise arkadaşları da cenaze namazına katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Aslıvar'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Olay sonrası kısa sürede yakalanan şüpheli B.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının cinayeti neden işlediğine dair sorusunu cevapsız bıraktı. B.K.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

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