Bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Fahrettin Altun’un lise arkadaşı çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un lise arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Necmeddin Kuyucu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un lise arkadaşı olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, “Gebze İmam Hatip Lisesinden arkadaşım, kardeşim öğretmen Necmettin Kuyucu’nun elim bir olay sonucu şehit edilmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. Mesleğinin 22. yılındaydı. Çalışkandı, dürüsttü. İyi biliriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

