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Bıçaklanarak ölen Belediye Başkanı Öztoklu son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen MHP’li İhsan Öztoklu (42), gittiği Başköy Mahallesi’nde meydanda bulunan reklam panosuna zarar verilmesi sebebiyle eski belediye başkanı A.K., oğlu A.K. ve kardeşi O.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eski başkanın oğlu A.K. bıçakla Başkan Öztoklu’ya saldırdı. Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Başkan İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak hemen ameliyata alındı. Başkan Öztoklu, uzun süren müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Başkan İhsan Öztoklu için cuma namazını müteakip Doğanhisar Kültür Merkezi önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi Öztoklu’nun eşi Hanife Öztoklu tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, babası Mehmet Öztoklu da cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına, Öztoklu’nun ailesi, yakınları, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öztoklu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Doğanhisar Mezarlığında defnedildi.

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