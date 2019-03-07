Bıçaklanarak şehit edilen uzman çavuş, Kula'da toprağa verildi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- ARDAHAN'da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli şoför Fatih Dinç (36) tarafından bıçaklanarak şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün meydana gelen olayda cezaevinde şoför olarak görev yapan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı. Fatih Dinç, ardından aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihara kalkıştı. Manisa Kula nüfusuna kayıtlı olan ve olay yerinde kalbi duran Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Şehit olan 7 yıllık Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi, düzenlenen törenin ardından aynı gün baba ocağının bulunduğu Manisa'nın Kula ilçesine gönderildi.

ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağının bulunduğu 4 Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit Uzman Çavuş için helallik alınırken Şengül Kuşdili'nin oğlunun tabutuna sarılıp, "Hüseyin, sen beni neden bıraktın" diyerek ağıtlar yakıp, ağlaması yürekleri dağladı.