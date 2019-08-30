HABER

Bıçaklanarak yaralanan tazı tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bıçaklanarak yaralanan tazı tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cami avlusunda bıçakla yaralanmış halde bulunan tazı tedavi altına alındı.

Merkez Oğuzeli ilçesinde bulunan Yeşildere Camisi'nin avlusundaki yaralı tazıyı gören imam, durumu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine bildirdi.

Tazı, müdahalenin ardından araca konularak kapsamlı tedavi için derneğin veteriner kliniğine getirildi.

Sağ arka bacağıyla karın arasındaki bölgeden bıçaklandığı ve bazı iç organlarının zarar gördüğü anlaşılan tazı, tedavisi sonrası müşahede altına alındı.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tazının kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandığını söyledi.

Yaralı tazıya imamın sahip çıktığını belirten Güneş, "Tazı yaralandıktan sonra bir camiye sığınıyor. Tabii oradaki imam arkadaş sağ olsun, yaralı tazıya sahip çıkıyor ve biz gidene kadar. Çok şükür fazla kan kaybı olmadan yetiştirdik hastaneye. Bu, Türk tazısıdır. Bunun soyu koruma altındadır." diye konuştu.

Veteriner hekim Gizem Yıldırım da tazının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tazının bir an önce iyileşmesi için gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Bıçak veya jiletle yaralamışlar çünkü yarası keskin ve net. Orayı güzelce temizledik ve diktik. İç organları biraz hasar görmüş. Gerekli tedavileri yaptık ve artık hayata tutunmasını bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğuKapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu
Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattıYazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Canlı Hayati İyileştirme Derneği (CAHİDE) Gaziantep Hayvan köpek tazı yaralı yaralı tazı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.