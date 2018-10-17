HABER

Bıçaklandı, 700 metre yürüdü polis merkezi önünde bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 00:40 | Son Güncelleme

 İZMİT'te, çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, yaklaşık 700 metre yürüyerek kanlar içerisinde polis merkezi önünde bayıldı. Yaralanan genç,  hastanede tedaviye alındı.

Bıçaklandı, 700 metre yürüdü polis merkezi önünde bayıldı

İZMİT (Kocaeli) (DHA)- İZMİT'te, çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, yaklaşık 700 metre yürüyerek kanlar içerisinde polis merkezi önünde bayıldı. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.
İzmit Belediye İş Merkezi önünde, iddiaya göre tartıştığı kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen genç, kanlar içerisinde Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne kadar yürüdü. Yaklaşık 700 metre yürüyen genç, polis merkezi önünde kan kaybından baygınlık geçirdi. Polis merkezi önünde nöbet tutan memur ve polis merkezindeki görevliler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence müdahale ettikten sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını incelememeye alarak, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklandı, 700 metre yürüdü polis merkezi önünde bayıldı

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Gölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldiGölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi
İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandıİnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı

İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.