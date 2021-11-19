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  4. Bıçaklandı, boğazı kesildi! Arazide cesedi bulunan Neslihan'ın katili tutuklandı

Bıçaklandı, boğazı kesildi! Arazide cesedi bulunan Neslihan'ın katili tutuklandı

19.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, arazide bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Neslihan Kaya’nın (41) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Tevfik Darıcıoğlu tutuklandı. Darıcıoğlu'nun ifadesinde, alkollü olduğu ve aralarında çıkan tartışmada Neslihan Kaya'yı öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Bıçaklandı, boğazı kesildi! Arazide cesedi bulunan Neslihan'ın katili tutuklandı

Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Kaya'nın cenazesi, otopsisinin ardından toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşinden boşandığı belirtilen Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili çalışma başlattı. Bölgede yaşayanların bilgisine başvuran polisler, çevredeki 150 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi.

ŞÜPHELİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırma sonunda polis, şüphelinin Tevfik Darıcıoğlu olduğunu saptadı. Adresinde bulunmayan Darıcıoğlu, dün cinayetin işlendiği mahalledeki bir arkadaşının evinde yakalandı.

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"KENDİMİ KAYBEDİP BIÇAKLADIM"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Darıcıoğlu'nun, "Pazartesi günü akşam saatlerinde alkol aldım. Gece geç saatlerde de Neslihan Kaya ile buluştuk. Otomobile bindikten sonra Neslihan ile aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana hakaretler edince alkolün etkisiyle kendimi kaybedip bıçaklamaya başladım. Sonra da gidip boş araziye cesedini bırakıp kaçtım. Alkollü olduğum için kendimi kaybetmiştim" dediği belirtildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen Tevfik Darıcıoğlu, çıkarıldığı mahkemede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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