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Bıçaklandı, kanlar içinde kaçmaya çalışırken kurşun yağmuruna tutuldu

30.09.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus'ta ilçesinde K.B. (40), bıçakla yaraladığı Ali Mülayim'i (48), kanlar içinde kaçmaya çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdü.

Bıçaklandı, kanlar içinde kaçmaya çalışırken kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak'ta meydana geldi. K.B. ile Ali Mülayim arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yanındaki bıçakla Ali Mülayim'i yaraladı. K.B., bu kez de belindeki tabancayı çıkartıp, kanlar içinde kaçmaya çalışan Mülayim'e ateş açtı. Mülayim, bıçak darbesi ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, K.B. ise kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mülayim'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mülayim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi K.B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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