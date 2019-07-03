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Bıçaklandığı ihbarını yapan kişinin kendini yaraladığı öğrenildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

İZMİT'te 112 Acil'i arayarak bıçaklandığını söyleyen Sadık E.'nin kendisini yaraladığı ortaya çıktı.  Olay İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te 112 Acil'i arayarak bıçaklandığını söyleyen Sadık E.'nin kendisini yaraladığı ortaya çıktı.

Olay İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak bıçaklandığını söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler, bina kapısından içeriye giremeyince ihbarı yapan kişiye telefondan ulaşmak istedi. İhbarcının telefonu açmaması üzerine binadaki tüm zillere basan ekipler, apartmanın tüm dairelerini tek tek kontrol ederek bacağından yaralanan Sadık E.'yi buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sadık E., daha sonra ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan ve ambulansa yürüyerek binen Sadık E., ambulansa giderken kendisine "Ne oldu?" diye soran komşusuna, "Yok, yok. Bir şey yok" diyerek cevap verdi. Sadık E.'nin psikolojik sorunları olduğu ve olay yerinde polislere verdiği ilk ifadede kendi kendini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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