Bıçaklandığı yerden ameliyat olan Brezilya Devlet Başkanı şimdide zatürre oldu

Geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları esnasında yaralanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, tedavisi sürerken zatürre olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları yaptığı sırada bıçaklanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 28 Ocak’ta ameliyat olmak için Sao Paulo’da bir hastaneye yatırıldı. Bolsonaro’ya abdominal cerrahi sonrası iyileşme sürecinde bu kez de zatürre tanısı konuldu. Bu yüzden 63 yaşındaki devlet başkanı yarı yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Yapılan açıklamaya göre Bolsonaro, seçim çalışmaları sırasında bıçaklandığı karın bölgesinden ameliyat olmak için 28 Ocak’ta Sao Paulo’da bulunan Albert Einstein Hastanesine yatırıldı. Bağırsak ameliyatı iyi geçmesine rağmen Brezilya Devlet Başkanına iyileşme sürecinde zatürre teşhisi kondu. Hastaneden yapılan açıklamada Bolsonaro’nun ameliyatla ilişkili semptomlar dışında izole bir ateş nöbeti geçirdiği açıklandı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Otavio do Rego Barros düzenlediği basın toplantısında, "Muayeneler yapıldı. Bu durum operasyonla değil direkt bakteriyel bir meseledir" dedi. Barros’a göre Bolsonaro hem mizahi hem de fiziksel olarak çok iyi, hatta zaman zaman yürüyebiliyor.