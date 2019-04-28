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BIÇAKLANDIĞINI KAN GELİNCE FARK ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kendisine omuz atan kişi ile kavga eden genç, koltuğunun altından kan gelince bıçaklandığını anladı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş'ta kendisine omuz atan kişi ile kavga eden genç, koltuğunun altından kan gelince bıçaklandığını anladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, Dolmabahçe Meydanı trafik ışıklarında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ümit A. ve 3 arkadaşı Dolmabahçe Caddesinde yürüdükleri sırada karşı yönden gelen 2 kadın 1 erkek ile karşılaştılar. İddialara göre karşılaştıkları kişilerden erkek olan Ümit A.'ya omuz attı. Ümit A. da neden omuz attığını sordu. İkili bir süre yumruklu kavgaya tutuştu. Ümit A.'yı koltuğunun altından bıçaklayan saldırgan arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

Ümit A. bıçaklandığını fark etmedi ve arkadaşlarıyla birlikte bir süre yürüdükten sonra koltuğunun altından kanlar geldiğini fark etti. Bıçaklandığını anlayan Ümit A. yere yığıldı ve arkadaşları yakın noktada bulunan trafik polislerinden yardım istedi. Trafik polisleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın eşkalini belirlemek için yaralının arkadaşlarından bilgi almaya çalıştı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü
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-Ambulansın gelişi
-Sağlık ekiplerinin yaralının yanına koşması
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının sedye ile ambulansa alınması
-Yaralının arkadaşlarından detay görüntü
-Ambulansın gidişi
-Genel ve yakın detaylar

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