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Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kurban kesecek vatandaşların ve kasapların akın ettiği bıçakçı esnafı, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.60 yıllık bıçakçı esnafı Ejder Biber (70), bıçakları Kurban Bayramı’na yetiştirmeye çalışıyor.İş yerine erken gelip geç gittiklerini söyleyen Biber, özellikle hazır bıçakları bilediklerini ve bayrama hazır hale getirdiklerini söyledi.

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor

Kahramanmaraş’ta kurban kesecek vatandaşların ve kasapların akın ettiği bıçakçı esnafı, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.
60 yıllık bıçakçı esnafı Ejder Biber (70), bıçakları Kurban Bayramı’na yetiştirmeye çalışıyor.
İş yerine erken gelip geç gittiklerini söyleyen Biber, özellikle hazır bıçakları bilediklerini ve bayrama hazır hale getirdiklerini söyledi. Bıçakları 3 lira karşılığında bilediklerini söyleyen Biber, “Önceden el işi ürünler yapılıyordu ve şu anda artık bıçaklar da makinede hazırlanıyor. Burada ekmeğimizin peşindeyiz ve çocuklarımızı evlendirdik çok şükür. Bayram öncesi müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Erken gelip geç gidiyoruz. Bıçakları 3, et keserini de 6 liraya biliyoruz. En pahalı bıçakları ise 60 liradan satıyoruz. Bıçak çok önemli hayvan için iş görmeli ve kesmeli” diye konuştu.

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor

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