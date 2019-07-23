HABER

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa’da bıçakçı ve bileyici yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi Bıçakçılar Çarşısı’ndaki bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarsıda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 15 Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyorBıçaklar, kurbanlıklar için bileniyorBıçaklar, kurbanlıklar için bileniyorBıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralıŞemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı
Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı olduAnadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şemdinli'de sivil araçların geçişi sırasında hain tuzak: 1 ölü 1 yaralı

Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı

YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri alınmaya başlandı!

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.