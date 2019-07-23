Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa’da bıçakçı ve bileyici yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi Bıçakçılar Çarşısı’ndaki bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarsıda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 15

