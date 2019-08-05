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Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Samsun’da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor.Kurban Bayramı’na 1 haftadan kısa süre kala Samsun’da bıçakçılarda yoğunluk arttı.

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Samsun’da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı’na 1 haftadan kısa süre kala Samsun’da bıçakçılarda yoğunluk arttı. Kurban kesecek vatandaşlarca getirilen kesmeyen bıçaklar ustalar tarafından özenle bileniyor.

“Bileme işlemi arefe gününe bırakılmamalı”
İlkadım ilçesi Demirciler Yokuşu’nda 52 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala dükkanında yoğunluk yaşandığını söyledi. Bıçaklarını biletecek vatandaşların bayramın gelmesini beklememelerini ifade eden Germi, “Vatandaşlar şimdiden gelsin bıçaklarını biletsin. Kurban Bayramı’na 1 haftadan kısa süre kaldı. Bu iş arefe gününe bırakılmamalı. O zaman çok sıkışıklık oluyor” dedi.
Yeni bıçak alacak vatandaşların bıçakların ağızlarına mutlaka bakması gerektiğini kaydeden Germi, alınan Çin malı bıçaklarla sağlıklı bir kesimin yapılamayacağını sözlerine ekledi.

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

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