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Bıçaklarla saldırdılar! Tadilat sesi kavga çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta tadilat nedeniyle gürültü olması gerginlik yarattı. Komşu dükkanlar arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bıçak kullanılan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt 1109. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, rahatsız olan komşu iki esnaf birbirine girdi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tadilat yaptırılan dükkanın içine gelip şikayette bulunan adama saldıran dükkan sahibine çevredeki çalışanlarda katıldı.

BIÇAKLI KAVGA SOKAĞA TAŞTI

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Yumruk yumruğa giren esnafların kavgası sokağa taştı. Kavgaya karışan bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

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