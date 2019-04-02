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Bıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bakliyat satışı yapan dükkana giren Afgan uyruklu 5 şüpheli, iş yeri sahiplerini bıçaklayarak kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu gasbetti.

Bıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bakliyat satışı yapan dükkana giren Afgan uyruklu 5 şüpheli, iş yeri sahiplerini bıçaklayarak kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu gasbetti. Polisin takibi sonucu şüpheliler yakalandı. Gasp anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Mart Pazar günü Gebze Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gebze'ye gelen Afgan uyruklu İ.N. (20), Ş.S. (20), H.S. (20), S.M. (19) ve İ.M. (19), bakliyat satışı yapan dükkana girip, iş yeri sahipleri Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı bıçakla tehdit etti. Şüpheliler ardından Ecer ve Murat'ı omuz, göğüs, baş ve ellerinden bıçakladı. Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ın ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, daha sonra kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu çalıp kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonu ile şüphelilerden İ.N., S.Ş. ve H.S. Adapazarı'nda, S.M. Tekirdağ'da, İ.M. de İstanbul Bayrampaşa'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerin gasp yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Bıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadıBıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadıBıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadıBıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadı

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