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Bıçaklı ağır yaralamaya adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 21:15 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi bıçakla ağır yalayan genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi.

Bıçaklı ağır yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi bıçakla ağır yalayan genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.A. (28) sol göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.İ.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.İ. mahkemece yurtdışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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